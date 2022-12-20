Число заболевших коронавирусом на Ямале 20 декабря 2022 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 867.

При этом в больницы региона госпитализировано семь человек, выздоровели 27 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлено 5 994 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 564. Всего в стране зарегистрировано 21 78 409 случаев. Излечились от коронавируса 8 109 человек, скончались - 57.