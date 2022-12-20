Фото: пресс-служба губернатора

Ямальцы восстановили в Волновахе Дворец культуры имени Героя России В.А. Жоги. У здания, подвергшегося обстрелам, были выбиты стекла, разрушена крыша и обгорели стены.

Здание обделали керамогранитом, заменили кровлю и установили новые окна, выполнили монтаж всех необходимых систем, включая видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, также рабочие заново отштукатурили и покрасили стены, уложили плитку либо декоративные панели, установили витражные, межкомнатные и противопожарные двери.

Кроме того, Дворец культуры полностью оборудован необходимой мебелью и техникой, а на территории выполнено благоустройство с созданием общественного пространства.

Само здание делится на три функциональных блока: восстановленный концертный зал на 570 мест с фойе и зоной ожидания, досуговый центр с кружковыми секциями для взрослых и детей, а также библиотека с обновленным книжным фондом.

Всего во Дворце культуры занимаются девять творческих коллективов. Пока строители с Ямала завершали восстановительные работы, дети репетировали номера.

Отметим, что ранее здание называлось ДК Железнодорожников, позже было принято решение переименовать его в ДК имени Героя России Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей.