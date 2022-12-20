Власти Надымского района отправили школьников на дистант и отменили массовые мероприятия

Фото предоставлено КП

В след за новоуренгойскими школьниками на дистант перевели учеников Надымского района. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, это связано с ростом заболевших гриппом и ОРВИ.

- С 20 по 26 декабря будут отменены культурные и спортивные массовые мероприятия. Кроме того, с 21 декабря все школы района переходят на дистанционное обучение. Также в онлайн-формат переведут дополнительные занятия и тренировки, - прокомментировали в мэрии.

Согласно данным, за прошедшую неделю количество заболевших в районе увеличилось более чем на 36%. Чаще всего в медицинские учреждения обращаются взрослые, однако на этой неделе эпидпорог заболеваемости превышен для всех возрастов.

Добавим, что постановлением Роспотребнадзора масочный режим рекомендовано ввести не только в больницах, но и на всех социальных объектах.