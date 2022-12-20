Каждый пятый россиянин, отправляясь в деловую поездку на Ямал, остается на отдых

Фото: Наталья Щербакова

Аналитики МТС выяснили, что каждый пятый россиянин, приезжавший в Ямало-Ненецкий округ по делам этой осенью, оставался здесь на выходные.

Сервис бронирования отелей Bronevik.com (входит в МТС Travel) проанализировал, как россияне совмещают в поездках работу с отдыхом. ЯНАО вошел в тройку лидеров регионов, где чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням.

Больше всего деловых поездок, совмещённых с досугом, пришлось на Сибирь, Урал и Дальний Восток. В первую пятерку регионов, где поездки чаще всего продлевали на выходные дни, вошли Якутия (24%), Ямало-Ненецкий автономный округ (22%), Забайкальский край (21%), Иркутская область (20%) и Красноярский край (20%).

При этом популярные «отпускные» направления не попали в этот список. Так, в Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11% случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в 10%. Как правило, отель в командировку бронируют на три дня. Средний чек проживания осенью 2022 года составил 12 800 рублей, он не изменился за год.

– Мы наблюдаем растущий интерес к самобытной культуре Ямала. По данным Big Data МТС, прилетая в Салехард, командировочные задерживаются на выходные, чтобы посетить «Обдорский острог», который положил начало современной столице округа, этнопарк в Горнокнязевске, Стеллу «66-я параллель» на Полярном круге. В Ноябрьске гости чаще всего отправляются в «Ноябрьск-парк», к местной достопримечательности - двухметровому металлическому комару, который занесен в Книгу Рекордов Гиннеса. Самые искушенные гости пробуют национальную северную кухню, знакомятся с культурой коренных народов Севера, – прокомментировал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.