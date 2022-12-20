Новоуренгойский суд отправил пьяного бесправника в колонию

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В Новом Уренгое осудили жителя Пуровского района, вновь севшего пьяным за руль. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль, в котором находился мужчина, остановили в октябре 2021 года, по внешним признакам водитель был пьян.

- Мужчина 1990 года рождения отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. При дальнейшей проверке документов было установлено, что он лишен прав, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а затем его расследовали и передали в суд.

В декабре 2022 года новоуренгойский городской суд признал северянина виновным и приговорил его к 1 году и 6 месяцам заключения. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 5 лет и 2 месяца.