Фото: администрация Пуровского района

После двухлетнего ремонта в Тарко-Сале открывается движение по улице Осенняя. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- С 10:00 на перекрестке улиц Тарасова, Республики, Геофизиков, Осенняя будет организовано дорожное движение. Большая просьба ко всем - обращать внимание на знаки и работу светофора, - прокомментировали в мэрии.

Также администрация призвала жителей и гостей Тарко-Сале соблюдать ПДД и разъяснить их детям, поскольку теперь переходить обновленную улицу надо будет по-другому, нежели ранее.

Напоминаем, что за лето в Тарко-Сале отремонтировали почти четыре километра внутриквартальных проездов. Работы прошли в микрорайоне Советский, на улицах Победы, 50 лет Ямалу и на выезде из поселка Пуровск.