В Лабытнанги установили светофор, где вместо зеленого сигнала зажигается снежинка

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В Лабытнанги на пересечении улиц Первомайская - Гагарина появился необычный светофор. Как отметил глава города Марина Трескова, он может не только регулировать движение, но и поднимать настроение.

- Одновременно с зеленым сигналом загорается наша семилучевая снежинка. Земляки, у нас - эксклюзив, такой светофор есть только в нашем городе! - подчеркнула градоначальница.

Также Марина Трескова уточнила, что работы по обустройству перекрестка еще не завершены. В скором времени здесь снимут свисающие провода и кабели связи, а также демонтируют мешающие обзору старые столбы.

Напоминаем, что сейчас город переходит на автоматизированную систему управления дорожным движение. До конца года еще один светофор установят на перекрестке улиц Первомайская - Школьная.