Фото: администрация Нового Уренгоя

Школьников Нового Уренгоя перевели на дистанционку. Об этом сообщили в городской администрации.

- С 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. А с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора, - прокомментировали в мэрии.

Сегодняшний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС «Образование Ямала» ученики смогут получить задания.

Кстати, в конце четверти у родителей есть возможность обратиться к педагогу с просьбой подтянуть ребенка по какому-либо предмету. Консультации пройдут в индивидуальном режиме.

Добавим, что учреждения дополнительного образования также переходят на дистанционный режим работы.