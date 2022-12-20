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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 1:00

На Ямале 20 декабря 2022 года подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 20 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 20 декабря

Погода на Ямале на 20 декабря

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 20 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, гололед и изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при прояснении до -37. Днем -16…-21 градус, местами до -31.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 9-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО