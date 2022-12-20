На Ямале 20 декабря 2022 года подует сильный ветер

Погода на Ямале на 20 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 20 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, гололед и изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при прояснении до -37. Днем -16…-21 градус, местами до -31.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 9-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: