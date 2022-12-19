В этом году жители Ямала больше читают онлайн и осваивают Telegram

Фото: Светлана Емельянова

Ямальцы в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора на Ямале за год увеличился на 17%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 82% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – с пятницы по воскресенье, именно в конце недели в сети фиксируется максимальный трафик.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 64% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно ямальцы проговаривают более 3 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Беларуси.

Книги или фильмы

Ямальцы стали больше читать в электронном формате. Трафик на ряд популярных ресурсов, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился в 2-3 раза. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 15% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

У жителей региона вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 10%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 28%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется в небольших населённых пунктах и на месторождениях, где абоненты быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны. Как отмечают в МегаФоне, инженеры компании усовершенствовали сеть в более чем 20 локациях региона, в том числе на крупных нефтегазовых месторождениях и в вахтовых поселках.