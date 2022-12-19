Юные пассажиры авиакомпании «Ямал» вновь получат новогодние подарки

Фото: авиакомпания «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» вновь запускает традиционную новогоднюю акцию. С 20 декабря и до конца новогодних каникул все пассажиры не старше 12 лет получат сладкий подарок и открытку с поздравлением.

Наборы будут выдаваться на рейсах, которые вылетают из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

- Впервые мы стали раздавать новогодние подарки в прошлом году. Получили много положительных отзывов. Каждому родителю приятно, что к его ребенку проявили внимание и заботу, а дети заняты хлопотами распаковки и выбора, какую конфету съесть следующей. Поэтому сомнений, продолжать в этом году или нет, не было: конечно, продолжать, - рассказал генеральный директор АО «АТК «Ямал» Артем Лобачев.

Всего приобретено пять тысяч наборов. Первыми сладкий подарок получат ребятишки из Нового Уренгоя, которые завтра вылетают в Москву. А завершится раздача детских презентов 9 января на маршруте Салехард - Тюмень.

Кстати, за время проведения новогодней акции из аэропортов региона планируется совершить более 330 рейсов по 47 маршрутам.