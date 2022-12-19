В Ноябрьске качель на детской площадке отремонтировали изолентой: она рухнула, когда на ней качался ребенок

Фото: паблик «Злой Ноябрянин»

На одной из детских площадок Ноябрьска произошел неприятный инцидент, в ходе которого пострадал ребенок. По словам местной жительницы, юный северянин качался на недавно отремонтированных качелях, но в один миг канаты, на которых держится вся конструкция, оторвались, и он упал в снег, стукнувшись головой.

- Крутой ремонт, два месяца ждали. Вчера видела, как ребенок перевернулся головой назад на этой качели. Все дело в том, что никто не проверил, как их закрепили. Или не захотел исправлять, подумав, что и так сойдет. Качели сами наклоняются на 90 градусов вперед или назад из-за того, что в самом верху канаты не закреплены. Ребенок лежал на спине, качался не сильно, в какой-то момент качель перевернулись назад, и он воткнулся головой в землю, - рассказала в соцсетях горожанка.

В качестве доказательств женщина прикрепила несколько фото, на которых действительно видна сломанная качель с оторванными канатами. Но самое интересное здесь то, что трос к сидению примотали изолентой. Вот, получается, и весь ремонт.

Фото: паблик «Злой Ноябрянин»

Чуть позже власти прокомментировали пост. В оставленном сообщении говорится, что уже сегодня подрядчик осмотрит поврежденные конструкции и вынесет вердикт, что же будет делать дальше.

О принятом решении в мэрии пообещали отчитаться в течение двух дней.