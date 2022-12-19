Из-за роста заболевших в колл-центре Новоуренгойской ЦГБ приступили к работе 12 волонтеров

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В колл-центре Новоуренгойской ЦГБ приступили к работе 12 волонтеров. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, усиление понадобилось в связи с большим ростом заболевших.

- Обычно в едином колл-центре больницы трудятся 15 специалистов. Сейчас фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем нагрузка на сотрудников резко возросла. В среднем операторы принимают за день до 3 тысяч звонков, по понедельникам и пятницам их количество превышает 10 тысяч, - рассказали в НЦГБ.

Известно, что волонтеры будут работать в первую смену - она самая напряженная.

Напоминаем, что из-за большого всплеска заразившихся региональный депздрав ввел в местных больницах особые меры профилактики. Теперь в медучреждения пускают только в масках, запрещено посещение родственников в стационарах и прочее.

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