Число заболевших коронавирусом на Ямале 19 декабря 2022 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 845.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 11 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлен 6 341 человек с COVID-19, госпитализировано - 573. Всего в стране зарегистрировано 21 722 415 случаев. Излечились от коронавируса 5 564 человека, скончались - 50.