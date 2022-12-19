Молодой тазовчанин четырежды воткнул нож в грудь и челюсть своему коллеге

Фото предоставлено КП

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 2001 года рождения, задумавшего убить коллегу. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 13 декабря в помещении, где проживали рабочие, обслуживающею зимнюю автодорогу, связывающую райцентр с одним из нефтегазоконденсатных месторождений.

- В какой-то момент между нетрезвыми рабочими возник конфликт. Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес своему коллеге не менее четырех ударов в грудь и челюсть, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, другим участникам застолья удалось остановить нападавшего. Далее пострадавшего мужчину доставили в больницу, где медикам удалось сохранить ему жизнь.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а следователи выясняют все подробности случившегося.