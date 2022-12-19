Салехардская больница получила новые автомобили для оказания помощи жителям на дому

Фото: Салехардская ОКБ

Салехардская окружная клиническая больница получила новый транспорт - два автомобиля «УАЗ-396295». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

- Машины будут использоваться для оказания медицинской помощи жителям на дому и перевозки биологических материалов в лабораторию больницы, - прокомментировали в СОКБ.

На данный момент оба автомобиля уже вышли на линию.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехардской ОКБ появилось оборудование ночного ЭЭГ-мониторинга для детей, которое помогает выявить эпилепсию. В декабре 2021 года с соответствующей просьбой к губернатору Дмитрию Артюхову обратилась жительница Нового Уренгоя Александра Акимова. Глава региона поддержал идею и поручил закупить оборудование в самые крупные больницы Ямала.

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