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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:21

Власти Ноябрьска вернули горожанке более 850 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Власти Ноябрьска вернули горожанке более 850 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

Власти Ноябрьска вернули горожанке более 850 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ноябрьска помогла местной жительнице вернуть более 850 тысяч рублей, незаконно уплаченных при переселении из аварийного дома. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что местные власти незаконно потребовали с горожанки 857 589 рублей в качестве доплаты при переезде из аварийного жилья в новое. Как объяснили чиновники, эти деньги являлись разницей в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, а также вернуть гражданке выплаченные ею деньги.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования исковые.

На данный момент женщине возвращена вся сумма.