Власти Ноябрьска вернули горожанке более 850 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ноябрьска помогла местной жительнице вернуть более 850 тысяч рублей, незаконно уплаченных при переселении из аварийного дома. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что местные власти незаконно потребовали с горожанки 857 589 рублей в качестве доплаты при переезде из аварийного жилья в новое. Как объяснили чиновники, эти деньги являлись разницей в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, а также вернуть гражданке выплаченные ею деньги.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования исковые.

На данный момент женщине возвращена вся сумма.