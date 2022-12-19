Школьники из Волновахи прибыли в Салехард на Губернаторскую елку

Фото: департамент образования Салехарда

Десять школьников из Волновахи прибыли в Салехард на Губернаторскую елку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

- В настоящую зимнюю сказку попали десять школьников из Волновахи - ребята прибыли на Губернаторскую елку в Салехард. Столица Ямала встретила их по-северному гостеприимно: умеренный морозец, горячая ароматная выпечка и пересечение Полярного круга с национальным колоритом, - рассказали в ведомстве.

Также сегодня у школьников запланирован визит в Лабытнанги. Там ребята покатаются на коньках в ледовом дворце «Авангард», погуляют в динопарке, посетят парк культуры и отдыха «Юбилейный».

Напоминаем, что праздник пройдет с 19 по 21 декабря. В программе - посещение достопримечательностей окружной столицы, знакомство школьников с культурой коренных народов Севера, экскурсия в природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск», встреча с Ямал Ири, мероприятие в МВК имени И.С. Шемановского и прочее.