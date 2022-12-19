В Тарко-Сале возле пенсионного фонда установили светофор с кнопкой

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале установили еще один светофор с кнопкой. Как сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, он расположен на ул. Мезенцева, рядом с пенсионным фондом.

- Перед тем, как перейти по данному переходу, необходимо нажать на кнопку и дождаться зеленого сигнала светофора, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент специалисты налаживают работу светофора, поэтому возможны кратковременные перерывы в его работе. В таком случае пешеходам следует руководствоваться правилами дорожного движения, действующими на нерегулируемых переходах.

Напоминаем, что ранее в Тарко-Сале появились сразу четыре «умных» пешеходных перехода. Они находятся вблизи соцобъектов.