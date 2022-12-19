Мошенники развели ноябрянку на 90 тысяч рублей, сказав, что ее карта заблокирована Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница 1970 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что ее карта заблокирована и с нее хотят снять деньги.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил некий мужчина и, представившись работником банка, сообщил, что ее карта заблокирована и мошенники пытаются снять с нее деньги. Чтобы отменить незаконную операцию, звонивший убедил ноябрянку назвать реквизиты и коды, пришедшие в смс, - прокомментировали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, горожанка выполнила все указания лжесотрудника банка, после чего с ее банковской карты списались более 90 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.