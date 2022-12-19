Прокурором Пуровского района назначен Артур Толстых

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокурором Пуровского района назначен советник юстиции Толстых Артур Владимирович. Соответствующий приказ № 1 338 подписал генеральный прокурор РФ от 15 декабря 2022 года.

Свой карьерный путь Артур Толстых начал в 2006 году, когда окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт». В период с 2007 по 2010 годы он работал следователем Слободского следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кировской области, а с 2010 года проходил службу в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. Он последовательно замещал должности помощника прокурора Ноябрьска, прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры автономного округа, заместителя Надымского городского прокурора.

С 7 ноября 2018 года Артур Владимирович состоял в должности Надымского городского прокурора.