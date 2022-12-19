Фото: администрация Муравленко
Юные муравленковцы приготовили новогодние подарки для участников спецоперации. Ребята приняли участие в акции «Добрая мастерская. Новогодняя», которая проходит по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды. Ими солдаты смогут украсить место своей дислокации, наполнив его уютом и заботой, - прокомментировали в мэрии.
Фото: администрация Муравленко
Напоминаем, что также новогодние подарки для бойцов подготовили ребята из Лабытнанги. Праздничные презенты школьники и молодежь смастерили в раках Всероссийских акций «Фронтовая открытка» и «Новый год в каждый дом».
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