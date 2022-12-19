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НовостиОбщество19 декабря 2022 2:49

В Ямальском районе 150 юношей и девушек приняли участие в военно-полевых сборах

Лучшим вручили грамоты
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе прошли военно-полевые сборы. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, участие в них приняли 150 ребят, среди которых были и девушки. На протяжении пяти дней они с достоинством проходили испытания в Яр-Сале и Новом Порту.

Будущие защитники освоили основы тактической и огневой подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, изучили азы общевоинских уставов и подтянули физическую форму.

Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

По итогам сборов лучших участников отметили грамотами. Это ребята, продемонстрировавшие отличные показатели в выполнении нормативов в физической, огневой, медицинской, строевой и военно-спортивной подготовках.

Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Отметим, что программу провели специалисты «Центра развития молодежи» из Югра и АНО ДПО «Учебный центр «Эшелон».