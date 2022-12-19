В Лабытнанги сразу 13 мам получили сертификаты на региональный маткапитал

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги сразу тринадцати мамам вручили сертификаты на получение регионального маткапитала. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Марина Трескова.

«На Ямале в дополнение к федеральным выплатам установлен свой региональный материнский капитал. Главное, чтобы семьи с детьми не нуждались и были уверены, что государство их поддержит. В преддверии Нового года с радостью вручила тринадцати лабытнангским мамочкам сертификаты на региональный маткапитал», - написала она.

Из тринадцати мам семь - многодетные. Напоминаем, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова такие семьи получают полмиллиона рублей единовременно. А помощь семье, где родился второй ребенок, составляет 150 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги вручили денежные сертификаты семейным парам, прожившим вместе более 50 лет.