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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 1:50

На Ямале 19 декабря 2022 года местами пройдет небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 декабря

Погода на Ямале на 19 декабря

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 19 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -23…-28 градусов, при натекании облачности до -17, по крайнему востоку до -33. Днем -21…-26 градусов, местами до -15, по крайнему востоку до -31..

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -23 градуса, днем -20. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО