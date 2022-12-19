На Ямале 19 декабря 2022 года местами пройдет небольшой снег

Погода на Ямале на 19 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 19 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -23…-28 градусов, при натекании облачности до -17, по крайнему востоку до -33. Днем -21…-26 градусов, местами до -15, по крайнему востоку до -31..

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -23 градуса, днем -20. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: