На Ямале 18 декабря 2022 ода зарегистрировано 33 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале зарегистрировано 33 новых случая коронавируса. За весь период пандемии подтверждено 149 819 случаев. Госпитализирован 1 человек. К счастью от коронавируса в ЯНАО за сутки нет новых смертей. Всего за период пандемии умерли 1 052 человека.

В России подтверждено 7 222 заболевших. За все время COVID-19 зафиксирован у 21 716 074 россиян. За сутки госпитализировано 782 человека. Умер 51 человек, всего зарегистрировано 393 000 тысячи смертельных случаев.

Напомним, мы писали ранее о том, что в ямальских больницах ввели ограничения из-за гриппа.