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НовостиЗдоровье18 декабря 2022 11:15

На Ямале 18 декабря 2022 ода зарегистрировано 33 новых случая коронавируса

Новых смертельных случаев не зарегистрировано
Виктория Терина
На Ямале 18 декабря 2022 ода зарегистрировано 33 новых случая коронавируса

На Ямале 18 декабря 2022 ода зарегистрировано 33 новых случая коронавируса

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале зарегистрировано 33 новых случая коронавируса. За весь период пандемии подтверждено 149 819 случаев. Госпитализирован 1 человек. К счастью от коронавируса в ЯНАО за сутки нет новых смертей. Всего за период пандемии умерли 1 052 человека.

В России подтверждено 7 222 заболевших. За все время COVID-19 зафиксирован у 21 716 074 россиян. За сутки госпитализировано 782 человека. Умер 51 человек, всего зарегистрировано 393 000 тысячи смертельных случаев.

Напомним, мы писали ранее о том, что в ямальских больницах ввели ограничения из-за гриппа.