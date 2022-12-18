За сутки на дорогах Ямала погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых погибли 3 человека и 3 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла на 33 километре автодороги «Ноябрьск – мкр. Вынгапуровский». Водитель автомобиля «ВАЗ», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «КАМАЗа» в составе полуприцепа и врезался в него. В результате ДТП водитель и пассажир, легковушки госпитализированы.

А на 337 километре дороги «Сургут - Салехард», водитель «ГАЗ» также не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Мерседеса» в составе полуприцепа и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался во время оказания ему медицинской помощи, а пассажир госпитализирован в больницу.

Еще одна жуткая авария произошла в районе моста через реку Седе- Яха ул. Западная магистраль в Новом Уренгое. Водитель «Ауди» не выбрал безопасную скорость для движения, выехал на встречку и столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли до приезда скорой помощи.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 4 662 зарегистрированных ДТП 28 человек погибло и 339 получили травмы, в их числе 43 ребёнка.