В Надыме перекроют улицы из-за крестного хода

В Надыме перекроют движения на улицах в связи с Крестным ходом.

В администрации Надыма предупредили о временном ограничении движения на улицах города.

- В связи с проведением 18 декабря Крестного хода с 16:30 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств по автодорогам города, - сообщили в администрации города.

Движение перекроют на Ленинградском проспекте (от пересечения с улицей Комсомольской до торгового центра «Надым»), от улицы Зверева до Паркового проезда (от дома 3/2 по улице Зверева до пересечения с Парковым проездом), на Парковом проезде (от пересечения с улицей Зверева до пересечения с проспектом Ленинградским).

В городской администрации попросили водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске водителя «Газели» увели в больницу после столкновения с иномаркой.