В Надыме главную ёлку зажгут 17 декабря

В Надыме откроют главную ёлку Нового года. Фото: телеграм-канал Дмитрия Жаромских.

В субботу. 17 декабря, в Надыме зажгут главную ёлку города.

- Продлеваем тепло пятничного вечера и храним его в наших сердцах, чтобы сегодня не замёрзнуть на открытии городской ёлки. В 15.00 жду вас, надымчане, на площади Юбилейной. Будем зажигать огни на главной зелёной красавице, кататься на коньках и согревать друг друга хорошим настроением, - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Жаромских.

По словам градоначальника Надыма для детей подготовили интересную программу.

«Комсомольская правда — Ямал» писала о том, что в Салехарде стартовал прием заявок на губернаторскую Ёлку.