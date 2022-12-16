Глава Нового Уренгоя и его команда на время перевоплотятся в Дедов Морозов

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и его команда на время перевоплотятся в Дедов Морозов. Как сообщил градоначальник, они по очереди будут дежурить в резиденции сказочного волшебника.

- Подписал сегодня график дежурств штатных Дедов Морозов. Вся наша городская команда, мои замы, начальники департаментов примерят на себя роль главного волшебника детства. Дежурить будем по очереди, каждый день с 17:00 до 18:00, - прокомментировал управленец.

Напоминаем, что резиденция находится на городской площади и открыта для всех желающих. В будние дни она открыта с 17:00 до 21:00, а в выходные - с 16:00 до 21:00.

Кстати, там можно будет отправить через специальную (волшебную, разумеется) почту открытку с видами праздничного Нового Уренгоя.