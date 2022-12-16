Ноябрьские нефтяники за год восстановили 390 гектаров леса

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022 году высадил в ЯНАО и ХМАО свыше 1,4 млн молодых сосен. Лесовосстановление проведено на площади в 390 га.

Саженцы выращены в питомниках Югры и Тюменской области. Сосны хорошо приживаются в северном климате и благотворно влияют на состояние почвы.

– Очень важно, чтобы развитие топливно-энергетического комплекса шло в балансе с экологией Ямала. Предприятие увеличило площадь высадки молодого леса в 3 раза. Это очень ценный вклад в регион, особенно в Год экологии на Ямале, который объявил губернатор. Мы надеемся на такую же плодотворную работу и в будущем, – отметил и. о. директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

С 2019 года ноябрьские нефтяники высадили 555 гектаров леса, в 2023-м к ним добавятся еще 400. Общая сумма «зеленых» инвестиций предприятия за последние 5 лет превысила 20 млрд рублей.

– Бережное отношение к экосистеме региона – один из ключевых принципов, на которых строится наша производственная программа. Лесовосстановление – важная часть экологической работы предприятия, помимо этого мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтеров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.