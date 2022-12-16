Фото: пресс-служба губернатора

«Салехардский комбинат» наладил поставку рыбной муки в Ижевск. Как сообщили в пресс-службе губернатора, цех по изготовлению данной продукции открыли на предприятии при поддержке правительства округа. С началом его работы предприятие смогло перейти на замкнутый и безотходный цикл производства.

Предприятие из Ижевска - один из основных покупателей рыбной муки. Производитель мясной продукции из Удмуртии использует ее в качестве комбикорма для животных. С другими контрагентами сейчас ведутся переговоры.

- Рынок рыбной муки остается одним из наиболее привлекательных для российских рыбопереработчиков. И хотя Ямал не ставит себе задачу бороться за первенство в производстве муки в России, для развития этого направления у комбината сегодня складываются весьма благоприятные условия. Предприятия агропромышленного комплекса в стране обеспечивают устойчивый спрос на данный продукт, - сказал заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Атолий Маркин.

В современном цехе размещено все необходимое технологическое оборудование, позволяющее перерабатывать до трех тонн рыбных отходов в сутки. Выход готового ценного белкового продукта составляет от 5 до 12% от исходного рыбного сырья.