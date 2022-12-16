Фото: пресс-служба губернатора

В Ямальском районе еще трем семьям выдали «чумовой капитал». Как напомнили в пресс-службе губернатора, это набор всего необходимого для собственного жилища, а именно: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Его стоимость - более 500 тысяч рублей.

В числе получателей - Иван Худи и Розалия Вануйто. Они ведут традиционный кочевой образ жизни на территории Ярсалинской тундры и выпасают небольшое стадо оленей. Также пара воспитывает троих детей - двоих сыновей и дочь.

Мера поддержки полагается молодым многодетным семьям, ведущим традиционный образ жизни, у которых после 1 января 2021 года появился третий или последующие дети. А выдается она по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Отметим, что всего данной мерой поддержки воспользовались 158 семей тундровиков. получили чумовые капиталы.

Также получить набор могут родственники по доверенности, оформленной в простой рукописной форме, не удостоверенной нотариально. Это очень удобно, если семья находится в местах кочевий.