В Салехарде ледовый городок у ЦКиС «Геолог» откроют 18 декабря

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В Салехарде ледовый городок у ЦКиС «Геолог» откроют 17 декабря. Начало мероприятия назначено на 19:00. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Титовский.

«Друзья, в воскресенье открываем ледовый городок у «Геолога». Напомню, в этом году горки и ледяные скульптуры выполнены в тематике «Острова сокровищ». На строительство ушло 800 кубов льда», - написал он.

В центре площади традиционно разместилась 21-метровая елка-шатер, которую украшают почти сотня игрушек и десятки метров разноцветных гирлянд.

Кстати, по словам Алексея Титовского, в праздники каждый найдет развлечение по душе: ледяные горки и лазалки - для малышей, панно для фотографирования - для взрослых и настоящая резиденция Деда Мороза - для всех, кто верит в сказку.

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