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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:40

В Губкинском Дед Мороз и Снегурочка раздавали на улице мандарины

Горожанам понравилась предновогодняя акция
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Сегодня жители Губкинского по-настоящему ощутили приближение Нового года. А причина этого - Дед Мороз и Снегурочка, которые вручали на улице мандарины.

Соответствующее видео публиковал в своих соцсетях глава города Андрей Гаранин.

«Они вернулись. Олени. Версия 2.0. В этом году с мандаринами!» - написал он.

На кадрах видно, как сказочный волшебник и его внучка сначала едут в упряжке, запряженной четырьмя оленями, а затем начинают раздавать мандарины.

Самим горожанам предновогодняя акция понравилась. Они с радостью принимали вкусный презент и благодарили Деда Мороза со Снегурочкой.

Напоминаем, что в этом году в Губкинском построят четыре ледовых городка: у здания ДК «Нефтяник», в 14-м микрорайоне (на пересечении улиц Мира и Северного Счастья), в микрорайоне Пурпе (на улице Школьная) и в Пурпе-1 (в сквере напротив ДК «Газовик»).