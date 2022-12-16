Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье16 декабря 2022 9:06

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 декабря 2022 года увеличилось на 37 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 759.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели 27 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлен 8 451 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 400. Всего в стране зарегистрирован 21 701 321 случай. Излечились от коронавируса 7 393 человека, скончались - 59.