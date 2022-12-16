Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 декабря 2022 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 759.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели 27 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлен 8 451 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 400. Всего в стране зарегистрирован 21 701 321 случай. Излечились от коронавируса 7 393 человека, скончались - 59.