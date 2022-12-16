На Ямале запустят новый ЗОЖ-проект для женщин

Фото: пресс-служба губернатора

Со следующего года на Ямале запустят новый окружной проект «Женщины Ямала за здоровое общество». Как можно догадаться, он предназначен только для представительниц слабого пола, принять участие в нем сможет любая северянка.

Концепцию проекта представил окружной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, а одобрила ее заместитель губернатора Татьяна Бучкова.

- Женщины Ямала станут рупором ЗОЖ. Выполняя социальную роль хранительницы очага, супруги, мамы, именно женщины следят за питанием, физической активностью, режимом дня, создают гармонию в семейных отношениях, противостоят пагубным привычкам. Наш новый проект призван не только научить женщин укреплять свое здоровье и здоровье семьи, но и дать им возможность поделиться своими лучшими навыками, - рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова.

Проект состоит из двух больших направлений. Первое - образовательный курс «Школа моделей здоровья». Перед его началом специалисты оценят уровень ЗОЖ-знаний участниц, а далее запланированы онлайн-семинары по актуальным темам. Предусмотрены и оффлайн-встречи: психологические тренинги, мастер-классы по правильному питанию, занятия скандинавской ходьбой, тренинги по отказу от вредных привычек, школы здоровья. Для поддержки участниц и постоянной связи медики создадут специальный чат.

Вторым направлением проекта станет конкурс «Модель здоровья». Он пройдет на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Победительниц выберут в каждом муниципалитете. Среди подарков обещают ЗОЖ-привилегии - скидки в спортзал, абонементы на участие в культурных и спортивных мероприятиях, бесплатное профилактическое обследование или фотосессию.

После проекта участниц ждет повторное анкетирование, на основе которого будет рассчитан индивидуальный рейтинг. Самых активных северянок, показавших яркий пример ЗОЖ, ждет награда.