Предстоящий 2023-й станет Годом знаний для ямальцев

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил новый 2023-й Годом знаний.

– Президент объявил следующий год – годом педагога и наставника. Мы на Ямале решили сделать его Годом знаний. Цель национального проекта в этой области – раскрыть способности каждого ребенка, создать условия для творчества в работе педагогов, – подчеркнул глава региона.

Одной из основных задач предстоящего года станет создание системы мотивации школьников к участию в олимпиадах всех уровней, условий для развития талантов. Педагогов сориентируют на персонализацию обучения и индивидуальные планы, в помощь ребятам в школах начнут работать олимпиадные координаторы. Педагоги, в свою очередь, тоже повысят свои навыки, их научат современным приемам подготовки учеников к конкурсам.

По инициативе губернатора на Ямале уже реализуется комплекс мер по совершенствованию системы образования. Например, запущен проект по обновлению общеобразовательных учреждений. За 2020-2021 годы в ЯНАО реализовали программу по строительству 22 новых детских садов, рассчитаных на 4 692 места, 1 231 из них – для деток до трех лет. В округе отсутствует очередь в детские сады.

В рамках программы реновации школ, стартовавшей в 2020 году, в 58-ми учреждениях, построенных в 1980-2000 годах, пройдет кардинальное обновление. В городах и поселках Ямала до 2025 года построят 25 новых общеобразовательных школ.

В том же году для усиления физико-математического и IT-профиля на Ямале были созданы опорные школы. Они помогают ученикам получить углубенные знания по физике, математике, информатике, подготовиться к олимпиадам и конкурсам разного уровня. Всего их три: салехардская школа № 2, ноябрьская школа № 6 и новоуренгойская школа № 3.

Также в ЯНАО работают 13 мобильных технопарков, в школе № 3 Нового Уренгоя и в Лицее Салехарда – Лицей Академии Яндекса, а на базе ямальских школ открыты пять IT-кубов и 65 центров «Точка роста».

С 2020 года по указу главы региона для работников бюджетной сферы отменили накопительный принцип северных надбавок: учителя, начавшие работать в школах Ямала, с первого дня получают зарплату с полной северной надбавкой.

В целом в округе действуют 12 мер поддержки и стимулирования педагогов образовательных учреждений. Например, педагоги в возрасте до 30 лет при трудоустройстве получают 100 тысяч рублей по программе «Учитель для России», а в рамках конкурса «Новый учитель Ямала» они могут претендовать на гранты в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, с прошлого года в ЯНАО учредили профессиональную премию лучшим классным руководителям – 25 тысяч рублей. Вместе с материальным поощрением и дипломом лауреата премии 31 классный руководитель получил почетный знак – медаль за классное руководство.

Учителя, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получают поощрительные выплаты 300 и 150 тысяч соответственно. Также 100 тысяч получают педагоги, подготовившие учеников-стобалльников.