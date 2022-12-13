Энергетика и ЖКХ Ямала подвели предварительные итоги года

На Ямале подготовка к зимнему периоду прошла в полном объеме, об это сообщил на итоговой пресс-конференции глава департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Дмитрий Афанасьев.

За короткое время подготовлены 220 котельных, 103 центральных тепловых пункта, 97 водозаборов, 27 канализационных очистных сооружений, 157 канализационных насосных станций, 2050 трансформаторных подстанций.

Завершились поставки топливно-энергетических ресурсов для нужд предприятий коммунального комплекса, расположенных в районах с ограниченными сроками завоза грузов. В навигационный период завезено 67,5 тысяч тонн нефтепродуктов, более 15 тысяч тонн угля и тысячу кубометров дров.

Особое внимание специалисты уделяют подготовке сетевого комплекса. К зиме на Ямале заменили 100 километров ветхих инженерных сетей, в том числе более 32 километров сетей теплоснабжения, 30 километров водоснабжения, восемь километров водоотведения и порядка 31 километра сетей электроснабжения. Согласно указу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, с 2023 года будет запущена долгосрочная программа по замене инженерных сетей. Ежегодное финансирование составит порядка одного миллиарда рублей.

– Проблемных вопросов по подготовке субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального комплекса к зиме не отмечено. По результатам оценки Ростехнадзора, всем муниципальным образованиям выданы паспорта готовности. Отопительный период проходит без аварий. Количество нештатных ситуаций за 10 месяцев текущего года снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжается работа по модернизации и реконструкции объектов ЖКХ. Полностью выполнен план 2022 года по программе догазификации, – сообщил Дмитрий Афанасьев.

В ЯНАО завершены все проектные и строительно-монтажные работы по президентской программе догазификации. К границам 769 участков подведены газопроводы, подключено газоиспользующее оборудование в 109 домовладениях. Работы по догазификации продолжатся и в 2023 году.

К холодам и снегопадам обновлен автопарк коммунальной техники: мусоровозы, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, вакуумные машины, автовышки, машины ППУ и другую технику поставили в муниципалитеты. Тридцать из них уже отправили в работу, еще четыре будут поставлены до конца года.

Традиционно проводится модернизация сферы ЖКХ и энергетики. Благодаря 39 инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций появляются новые объекты генерации, ЖКХ и сетевого комплекса, реконструируются и модернизируются действующие объекты и инженерные сети. Работа в этом направлении продолжиться и в следующем году.

Отметим, что, помимо всего прочего, был проведен капитальный ремонт 74 детских площадок, заменены покрытия и неисправные элементы. Кроме того, обустроена территория шести муниципальных кладбищ. Также в Год экологии в полтора раза увеличилось количество высаженных растений и площади газонов.