За неполный год на Ямале ввод жилья вырос на 15%

ЯНАО продолжает поддерживать высокий темп жилищного строительства. За 11 месяцев ввод жилья вырос на 15%, если сравнивать показатели с тем же периодом прошлого года.

Всего с начала года введено 48 многоквартирников. Общая площадь введенного жилья – чуть больше 163 тысяч квадратных метров, а это 1 628 квартир. Таким образом план выполнен более чем на 90%.

– Лидером по вводу стал – Новый Уренгой – в городе с начала года возвели 37,7 тысячи квадратных метров жилья. Далее идет Салехард – там построили 24,6 тысячи квадратных метров, 23,5 тысячи квадратов введено в Губкинском, порядка 22 тысяч – в Тазовском районе, 17 тысяч квадратных метров в Пуровском районе, 13,8 тысячи квадратных метров жилья в Ноябрьске, – отметила Елена Кривокорова, начальник отдела анализа и мониторинга жилищной сферы департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Ввод новых домов способствует реализации целей нацпроекта «Жилье и городская среда» и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до 2025 года.

В округе строятся дома как для расселения ямальцев из аварийного фонда, так и для самостоятельной покупки жилья у частных застройщиков. Власти муниципалитетов активно привлекают их на свои территории, чтобы жители могли сами выбрать и купить жилье, в том числе с применением соцпрограмм.