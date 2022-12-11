На Ямале окажут поддержку студентам ссузов из числа КМНС

В 2023 году в ЯНАО введут ряд мер поддержки студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, о чем сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках общения с журналистами.

Новая мера будет доступна тем, кто получил среднее специальное образование. В течение трех лет после окончания им возместят расходы за найм жилого помещения при трудоустройстве на Ямале – до 25 тысяч рублей в месяц.

Находится в разработке и вопрос расширения круга получателей мер поддержки для студентов вузов. С 2023 года при получении высшего образования студентам-очникам из кочующих и малоимущих семей будут возмещать расходы за найм общежития – 24 тысячи рублей в год, а также выплачивать дополнительную соцстипендию – 4500 рублей в месяц.

Отметим, что поддержка студентов из числа КМНС на ямале носит системные характер. Так, усовершенствован грантовый механизм для получающих послевузовское образование – теперь на грант могут рассчитывать и аспиранты, и претенденты на научную степень. Ежегодно победителям конкурс вручается по 100 тысяч рублей.