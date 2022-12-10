В 2022 году Ямал выйдет на рекордную цифру по строительству жилья

Всего 180 000 кв. м жилья – цифра, на которую ориентируется Ямал по итогам текущего года, об этом сообщил заместитель губернатора Ямала, директор окружного департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога.

Высокий темп жилищного строительства на Ямале сохраняется с 2019 года.

Округ продолжает сохранять высокий темп жилищного строительства с 2019 года. На сегодня около 230 многоквартирников находятся в стройке, еще 1200 индивидуальных домов возводят сами ямальцы. Это позволит в следующие два года ввести в общей сложности плюс 400 000 кв. м жилья, из которых 300 000 кв. м – под расселение аварийного фонда. Таким образом около 6 500 семей смогут переехать в новое комфортное жилье, в текущем году – их 2 500.

Новые школы появятся в Салехарде, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском и Ноябрьске. В ближайшие годы в округе построят 25 новых школ, в каждом муниципальном образовании будет самая современная школа и не одна.

– По школам наша задача, чтобы каждый ребенок мог учиться в теплой, оборудованной, современной школе, в одну смену. Большинство школ в России построено по советским проектам и старым стандартам. В них сложно воспитать специалистов с гибким и нестандартным мышлением. Мы используем другие подходы и строим новые школы с необычным пространством внутри, что способствует новым подходам к преподаванию, – отметил Александр Подорога, заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Вскоре завершится строительство трех детских садов: в Муравленко – на 230 мест, 2 детсада в Надыме – на 173 и 180 мест. Также буду т возводиться две школы: на 800 мест в Салехарде – на 240 мест в отдаленном Овгорте Шурышкарского района.

Постепенно деревянные детские сады заменятся на капитальные. В настоящее время новые садики строятся строятся в Самбурге, Анттипаюте. В планах строительство в Тарко-Сале, Губкинском, Салехарде, в Ямальском и Шурышкарском районе.

На Ямале наблюдается и особый подход к строительству объектов здравоохранения. Возводятся объекты как в капитальном, так и в модульном исполнениях. Так, за 2022 год построены ФАП в поселке Пурпе, скорая помощь в Пангодах, амбулатория в микрорайоне Вынгапуровском Ноябрьска, детская поликлиника с женской консультацией в Новом Уренгое, новое инфекционное отделение в Тарко-Сале, административно-хозяйственный корпус в Красноселькупе. В августе начато строительство еще шести капитальных объектов здравоохранения в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево, их достроят к концу 2024 года.

Только у проектных организаций в работе порядка 30 новых объектов здравоохранения для обеспечения самыми современными зданиями территории всего округа.

В сфере спорта в 2022 году появились бассейн школы и крытый ледовый корт в районе Коротчаево, продолжается строительство «Ямал-Арены в Салехарде».

По традиции у ямальцев были востребованы жилищные программы. Только молодым семьям было выдано рекордное количество сертификатов – 1 300.

Жители аварийных домов продолжают пеерезжать в теплые регионы по новой программе. В 2022 году 154 семьи воспользовались возможностью переезда в Московскую, Ленинградскую, Свердловскую области, Башкортостан и Краснодарский край.

Пользуется популярностью у ямальцев и программа «Сотрудничество», в рамках которой северяне могут переехать на юг Тюменской области. В этом году это порядка 700 человек.

Кроме того, в текущем году заработал окружной пилотный проект, участниками которого стали десять семей Салехарда. Благодаря поддержке, которая позволяет не дожидаться расселения, жители могут найти вариант для приобретения жилья у частных застройщиков. Все семьи купили квартиры в строящейся пятиэтажке на ул. Павлова.