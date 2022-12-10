Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечили около 400 юных ямальцев

Ямальских детей с сахарным диабетов первого типа продолжают обеспечивать системой непрерывного мониторинга глюкозы, как поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов в декабре 2021 года.

С осени текущего года перечень льготников расширился: системами обеспечили инсулинозависимых пациентов от 18 до 23 лет с диабетом первого и второго типа, а также имеющих статус малоимущих граждан.

– Регион реализует лучшие программы для здоровья наших маленьких пациентов. С полной уверенностью можно сказать, что диабет – не приговор. Это тот случай, когда современные технологии коренным образом меняют отношение к заболеванию. Вчера невозможно было отпустить ребенка с сахарным диабетом в садик или школу, родитель должен был находиться всегда рядом с ним и измерять уровень глюкозы болезненным способом. Сегодня можно наблюдать за ним дистанционно и поддерживать сахар в крови близким к уровню здорового человека. Все это позволяет пациентам жить полноценной жизнью и отодвигать развитие осложнений на неопределенный срок, – отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Также в этом году появилась новая мера поддержки для взрослых пациентов с диагнозом «сахарный диабет». Их обеспечивают расходными материалами к установленной инсулиновой помпе за счет регионального бюджета. До этого бесплатные материалы полагались только детям. Всего за 11 месяцев мерой поддержки воспользовались 277 человек.

Отметим, что абсолютно все пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, а также медицинскими изделиями.