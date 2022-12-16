Ученики школы-интерната Тарко-Сале и Самбурга шьют балаклавы для мобилизованных земляков

Фото: администрация Пуровского района

Учащиеся школы-интерната Тарко-Сале и Самбурга шьют балаклавы для земляков, отправившихся на спецоперацию. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- На данный момент более 300 балаклав уже передали в штаб #МыВместе, откуда их отправят пуровчанам в места службы, - рассказали в мэрии.

Педагоги отмечают, что шить балаклавы планируют на постоянной основе. Они пригодятся солдатам особенно в зимнее время.

Напоминаем, что также балаклавы для мобилизованных земляков шьют школьники из Лабытнанги. Доброе дело объединило пятнадать ребят 6-10 классов, помогает им педагог Снежана Канашова.

Что касается семей мобилизованных, то им помогают волонтеры движения #МыВместе. Например, общественники оперативно отремонтировали крыльцо дома, в котором проживает супруга одного из мобилизованных, а другой семье ребята помогают выгуливать собаку и покупают для нее корм.