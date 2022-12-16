На Ямале стартует окружная акция помощи бездомным животным «Пушистый день» Фото: Вера Зенина

На Ямале стартует окружная акция помощи бездомным животным «Пушистый день». В этом году она проводится в приютах Салехарда, Губкинского, Муравленко, Шурышкарского и Тазовского районов и в итоге охватит сразу десять муниципалитетов.

Традиционно в дни проведения акции бездомные коты и собаки обретают надежных хозяев. Но если взять животное домой нет возможности, то можно просто помочь приюту: принести корм и средства по уходу за питомцами, убрать вольеры, покормить и выгулять животных. Также можно поддержать приют финансово, деньги пойдут на оплату лечения подопечных, их питания и ухода.

Первым городом, в котором пройдет акция, станет Салехард. 17 декабря в приюте запланировано катание на собачьих упряжках, знакомство с хвостатыми подопечными и ярмарка изделий ручной работы.

График проведения акции «Пушистый день»: