Фото: Иван Сакал, соцсети

В трех поселениях Приуральского района появятся отделения «Почты России». Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Провел рабочую встречу с заместителем директора окружного департамента информационных технологий и связи Алексеем Колпаковым. В следующем году в Белоярске, Харсаиме и Катравоже появятся новые почтовые отделения. Эти мероприятия реализуются по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, - прокомментировал он.

Также управленцы обсудили пути решения и улучшения качества связи в малых населенных пунктах. Сейчас эти вопросы волнуют многих жителей.

Кстати, в этом году аксарковское отделение «Почты России» претерпело многочисленные изменения. Теперь в нем можно подтвердить и восстановить учетную запись на портале «Госуслуги», организован Уголок здоровья. Также есть возможность самостоятельно получать услуги через установленный компьютер с доступом в Интернет.