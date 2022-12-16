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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:31

По маршруту Салехард - Лабытнанги поехали первые пассажирские автобусы

Транспорт курсирует ежедневно
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

По маршруту Салехард - Лабытнанги поехали первые автобусы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость проезда в одну сторону составляет 150 рублей, за крупногабаритный багаж необходимо доплатить 50 рублей.

Транспорт курсирует ежедневно. С понедельника по субботу автобусы выполняют ориентировочно 24 оборотных рейса.

Из Салехарда первый автобус выезжает в 07:25, а последний - в 19:00. Из Лабытнанги первый - в 06:40, последний - в 18:00.

По воскресеньям будут выполняться три рейса в каждую сторону. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.