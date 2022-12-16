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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:02

В Лабытнанги школьники и молодежь подготовили для бойцов спецоперации новогодние подарки

В ближайшее время они отправятся военнослужащим из пункта сбора
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В преддверии Нового года лабытнангские школьники и молодежь подготовили для бойцов спецоперации поздравительные открытки, письма и сувениры. Как сообщила глава муниципалитета Марина Трескова, они приняли участие во Всероссийских акциях «Фронтовая открытка» и «Новый год в каждый дом».

- Важно, что у ребят есть возможность выразить свое восхищение и высказать в адрес воинов слова поддержки, поделиться своим теплом, - отметила градоначальницы.

В ближайшее время искренние и душевные пожелания будут направлены военнослужащим из пункта сбора - местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги школьники шьют кофты и балаклавы для мобилизованных северян.

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