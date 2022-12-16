Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе открылся зимник Аксарка - Белоярск. По словам главы муниципалитета Ивана Сакала, движение разрешено для автомобилей, в том числе полного привода, массой до 10 тонн.

Перед открытием специальная комиссия проверила оборудование на КПП, шлагбаум и камеры видеонаблюдения - все в рабочем состоянии.

Сейчас толщина льда на реке достигает 63 сантиметров.

Напоминаем, что в этом году ямальские зимники обустраивают по новому стандарту. На них появятся пункты КПП с обогревом, видеокамеры, электрические шлагбаумы и баки для мусора. А в неблагоприятную погоду будет дежурить техника, которая сможет отыскать и вызволить застрявшие машины.