Грузоподъемность на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысилась до 20 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысилась грузоподъемность. Теперь она составляет 20 тонн, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«15 декабря с 18:00 повышается грузоподъемность на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги. Движение разрешено для всех видов транспорта общей массой до 20 тонн», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.